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1 марта, 15:20

Нагорных — о переходе Ньямси: «Рядом с ним будут развиваться молодые защитники»

К. Алексеев , Л. Волотко , М. Антонов
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Жерзино Ньямси.
Фото ФК «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» оценил переход защитника «Страсбурга» Жерзино Ньямси в «Локомотив».

Игрок подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. Он будет выступать за «Локомотив» под 5-м номером.

«Это результат работы нашего спортивного блока и селекционной службы. Переговоры были непростыми. Хотя простых с европейскими клубами сейчас быть не может. Рады, что удалось все уладить.

Парень очень приятный, легко идет на контакт — это отметили еще наши доктора, когда Ньямси прибыл на медосмотр. Доволен, что «Локомотив» получил такого футболиста. Есть уверенность, что рядом с таким игроком будут развиваться наши молодые защитники, в будущем которых мы не сомневаемся», — сказал Нагорных «СЭ».

В текущем сезоне чемпионата Франции Ньямси провел 13 матчей, не отметившись забитыми мячами.

 
Юрий Нагорных. «Восьми бразильцев у нас никогда не будет, а восемь игроков сборной России — это реально». Интервью босса «Локо»

 

ФК Локомотив (Москва)
ФК Страсбур
Жерзино Ньямси
Юрий Нагорных
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Спартак

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И К Ж
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