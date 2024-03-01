Нагорных — о переходе Ньямси: «Рядом с ним будут развиваться молодые защитники»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» оценил переход защитника «Страсбурга» Жерзино Ньямси в «Локомотив».

Игрок подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. Он будет выступать за «Локомотив» под 5-м номером.

«Это результат работы нашего спортивного блока и селекционной службы. Переговоры были непростыми. Хотя простых с европейскими клубами сейчас быть не может. Рады, что удалось все уладить.

Парень очень приятный, легко идет на контакт — это отметили еще наши доктора, когда Ньямси прибыл на медосмотр. Доволен, что «Локомотив» получил такого футболиста. Есть уверенность, что рядом с таким игроком будут развиваться наши молодые защитники, в будущем которых мы не сомневаемся», — сказал Нагорных «СЭ».

В текущем сезоне чемпионата Франции Ньямси провел 13 матчей, не отметившись забитыми мячами.