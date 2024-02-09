Metaratings: Абаскаль не хочет подписывать опорника в «Спартак», несмотря на позицию Амарала

Между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и спортивным директором клуба Томашом Амаралом возникло разногласие из-за возможного трансфера, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, Абаскаль холоден к идее Амарала о необходимости подписания в команду опорного полузащитника. Главный тренер красно-белых отмечает, что опорному хавбеку при нынешней схеме нет места. Спортивный директор «Спартака» пытается убедить Абаскаля в обратном.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.