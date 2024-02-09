Metaratings: Абаскаль не хочет подписывать опорника в «Спартак», несмотря на позицию Амарала
Между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и спортивным директором клуба Томашом Амаралом возникло разногласие из-за возможного трансфера, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, Абаскаль холоден к идее Амарала о необходимости подписания в команду опорного полузащитника. Главный тренер красно-белых отмечает, что опорному хавбеку при нынешней схеме нет места. Спортивный директор «Спартака» пытается убедить Абаскаля в обратном.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|4
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|
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|3
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|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
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|3
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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