Магкеев о первом матче за «Локомотив» после травмы колена: «Безумно рад. Просил судью добавить еще пару минут»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился эмоциями от первого матча после тяжелой травмы колена.

В четверг, 8 февраля 24-летний футболист вышел на замену во втором тайме товарищеской встречи с «Урарту» (2:1) и провел на поле 20 минут.

Магкеев получил травму 8 мая 2023 года в игре 26-го тура чемпионата России-2023/24 против «Сочи» (3:0). Из-за повреждения колена игрок пропустил 8 месяцев.

«Конечно же, я безумно рад. Хотелось сыграть побольше, но восемь месяцев не играл в футбол, тяжелая травма, поэтому пока 20 минут. Слава богу, выиграли. Почувствовал игру, почувствовал соперника. Я рад!

Хотелось пораньше начать играть, но небольшая травма вмешалась. Что есть — то есть. Еще будут игры, попробую сыграть как можно больше. А там посмотрим. 20 минут тянулись долго? Пролетели как один миг! Я просил судью добавить еще пару минут, но все хотели уже уехать, быстрее закончить игру. Тем более мы побеждали. Он не повелся на мои чары», — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Магкеева.

«Локомотив» проведет следующий матч 16 февраля против туркменского «Алтына».