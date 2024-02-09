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9 февраля, 13:05

Магкеев о первом матче за «Локомотив» после травмы колена: «Безумно рад. Просил судью добавить еще пару минут»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился эмоциями от первого матча после тяжелой травмы колена.

В четверг, 8 февраля 24-летний футболист вышел на замену во втором тайме товарищеской встречи с «Урарту» (2:1) и провел на поле 20 минут.

Магкеев получил травму 8 мая 2023 года в игре 26-го тура чемпионата России-2023/24 против «Сочи» (3:0). Из-за повреждения колена игрок пропустил 8 месяцев.

«Конечно же, я безумно рад. Хотелось сыграть побольше, но восемь месяцев не играл в футбол, тяжелая травма, поэтому пока 20 минут. Слава богу, выиграли. Почувствовал игру, почувствовал соперника. Я рад!
Хотелось пораньше начать играть, но небольшая травма вмешалась. Что есть — то есть. Еще будут игры, попробую сыграть как можно больше. А там посмотрим. 20 минут тянулись долго? Пролетели как один миг! Я просил судью добавить еще пару минут, но все хотели уже уехать, быстрее закончить игру. Тем более мы побеждали. Он не повелся на мои чары», — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Магкеева.

«Локомотив» проведет следующий матч 16 февраля против туркменского «Алтына».

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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