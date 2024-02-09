Вратарь Рудаков перешел из «Ростова» в «Сочи»

«Сочи» объявил о подписании голкипера Максима Рудакова из «Ростова».

Выступать за сочинскую команду 28-летний футболист будет под первым номером.

Рудаков с января 2022 года по ноябрь 2023 играл в финской «Хонке» на правах аренды. За это время он провел 66 матчей, в которых пропустил 62 мяча и 24 игры провел на ноль. Контракт вратаря с «Ростовом» был рассчитан до лета 2024 года.