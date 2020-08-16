Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура российской премьер-лиги. Игру между «Зенитом» и ЦСКА обслужит Виталий Мешков. На встрече «Уфы» и «Спартака» будет работать Станислав Васильев.

Матчи 3-го тура состоятся 18 и 19-го августа. Отметим, что встреча «Урал» — «Локомотив» пройдет без ВАР.

«Сочи» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Николай Еремин, Денис Березнов; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Игорь Панин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Тамбов» — «Химки»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Александр Колобаев.

«Краснодар» — «Арсенал»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Роман Усачёв; инспектор — Владимир Овчинников.

«Уфа» — «Спартак»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Урал» — «Локомотив»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Артём Любимов; инспектор — Игорь Синер.

«Ахмат» — «Ротор»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Динамо» — «Ростов»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Зенит» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Юрий Чеботарев.