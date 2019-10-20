Мешков назначил пенальти в ворота «Сочи» после просмотра ВАР
17:45
Главный арбитр матча 13-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Сочи» Виталий Мешков назначил пенальти в ворота гостей на 53-й минуте встречи после просмотра ВАР.
В том эпизоде защитник туляков Кирилл Комбаров опередил хавбека сочинцев Кристиана Нобоа, протолкнул мяч вперед, после чего Кристиан в штрафной сбил Кирилла.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Сочи».
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