Меркулов уже присоединился к «Рубину»

Как уже сообщал «СЭ», защитник Михаил Меркулов подписал контракт с «Рубином». Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2022 года.

Футболист уже присоединился к казанской команде и провел первую тренировку.

Михаил Меркулов уже присоединился к команде и провёл первую тренировку ??? pic.twitter.com/bZKYIbqmoM — «Рубин» Казань (@fcrk) June 9, 2020

Меркулов с 2015 года выступал за «Урал». В конце мая екатеринбуржцы объявили об уходе игрока в связи с окончанием контракта.

В текущем сезоне Меркулов провел 20 матчей во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу.