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Меркулов уже присоединился к «Рубину»

16:58
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Как уже сообщал «СЭ», защитник Михаил Меркулов подписал контракт с «Рубином». Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2022 года.

Футболист уже присоединился к казанской команде и провел первую тренировку.

Меркулов с 2015 года выступал за «Урал». В конце мая екатеринбуржцы объявили об уходе игрока в связи с окончанием контракта.

В текущем сезоне Меркулов провел 20 матчей во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу.

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