Кокорин выложил фото с Мамаевым из Дубая
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал совместную фотографию с полузащитником Павлом Мамаевым из Дубая.
Форвард выложил снимок в сторис своего Instagram, добавив два эмодзи: рукопожатие и смайл с двумя сердечками вместо глаз.
Напомним, что Кокорин и Мамаев в октябре 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. 8 мая 2019 года Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии, а Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. 19 сентября 2019 года футболисты вышли на свободу по УДО.
В сезоне-2021/22 Мамаев провел 6 матчей за «Ростов» и не отличился результативными действиями, с января 2022 года 33-летний игрок будет выступать за «Химки». 30-летний Кокорин принял участие в 5 играх «Фиорентины» и не отличился результативными действиями.
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