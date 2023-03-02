Менеджер Сафонов — об интервью Дзюбы: «В Европе игроки, наоборот, не закрываются. Захотел высказаться — высказался»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов поделился мнением об интервью нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

По его мнению, футболист имеет полное право высказываться так, как считает нужным.

«В Европе игроки, наоборот, не закрываются, дают интервью. Захотел человек высказаться — высказался. Это его право. С чем-то можно соглашаться, с чем-то нет. Кто-то считает, что Дзюба блещет интеллектом, кто-то — что не блещет. Просто когда в клубе тишина и все молчат, каждый начинает домысливать. А так Дзюба не доллар, чтобы всем нравиться, с этим я согласен», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Ранее Дзюба дал большое интервью журналисту Нобелю Арустамяну, в котором откровенно говорил на самые разные темы.