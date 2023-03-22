Мелкадзе ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос «СЭ», хотел бы он однажды вернуться в московский клуб.

— Как погода в Москве?

— Хорошая.

— Хотели бы снова оказаться в московском клубе?

— Жизнь покажет.

Мелкадзе выступал за «Спартак» с 2014 по 2021 год. Форвард играл в аренде в «Тосно», «Тамбове» и «Ахмате». В январе 2022 года он перешел в «Сочи».