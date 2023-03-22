«Оренбург» продает билеты на матч с «Ростовом» за 10 рублей

«Оренбург» объявил о проведении акции, связанной с домашним матчем 22-го тура РПЛ против «Ростова».

Клуб продает билеты на игру за 10 рублей. Акция будет длиться до 1 апреля.

«Учитывая, что матч вынесен на понедельник, мы запускаем акцию. Только в марте, и только на официальном сайте билет на матч «Оренбург» — «Ростов» будет стоить 10 рублей. 1 апреля карета снова станет тыквой и установятся обычные цены. Нам нужна ваша поддержка», — говорится в заявлении в соцсетях клуба.

Матч «Оренбург» — «Ростов» состоится 10 апреля на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17.00 (мск).