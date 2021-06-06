Мележиков стал гендиректором «Спартака»
6 июня 2021, 01:59
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков перешел на пост генерального директора клуба, сообщается на официальном сайте красно-белых.
В разделе «руководство клуба» на сайте «Спартака» Мележиков теперь занимает должность гендиректора. Мележиков стал управляющим директором «Спартака» в декабре 2020 года после ухода Шамиля Газизова с поста гендиректора.
«Спартак» по итогам сезона-2020/21 занял второе место в Тинькофф РПЛ и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
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