«Ахмат» начнет предсезонный сбор 22 июня

«Ахмат» определился с местом проведением сборов перед сезоном-2021/22.

22 июня грозненцы пройдут углубленный медицинский осмотр в одной из клиник Москвы. С 23 июня по 6 июля команда будет готовиться к сезону на базе в Новогорске, а в предпоследний день сборов проведет контрольный матч.

С 10 по 24 июля «Ахмат» продолжит подготовку в Австрии, где планирует сыграть четыре контрольных матча.

«Ахмат» по итогам сезона-2020/21 занял 11-е место в Тинькофф-РПЛ.