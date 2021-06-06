«Ахмат» начнет предсезонный сбор 22 июня
6 июня 2021, 02:31
«Ахмат» определился с местом проведением сборов перед сезоном-2021/22.
22 июня грозненцы пройдут углубленный медицинский осмотр в одной из клиник Москвы. С 23 июня по 6 июля команда будет готовиться к сезону на базе в Новогорске, а в предпоследний день сборов проведет контрольный матч.
С 10 по 24 июля «Ахмат» продолжит подготовку в Австрии, где планирует сыграть четыре контрольных матча.
«Ахмат» по итогам сезона-2020/21 занял 11-е место в Тинькофф-РПЛ.
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