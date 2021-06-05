Малафеев рассказал, почему не помог дочери, когда ее обвинили в распространении наркотиков

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, почему отказался помочь дочери Ксении, когда ее задержали за продажу экстази.

«У меня вымогали деньги, и я предполагаю, что эти люди представляют правоохранительные органы. Они узнали, что моя дочь связана с наркотиками и подстроили ситуацию, при которой она бы продала запрещенные вещества другому человеку.

Мне сразу же начали звонить какие-то «решалы» и говорить, что за определенную сумму отпустят Ксюшу. Что за «решалы»? Не знаю, они не представлялись. Но люди, которые вели дело моей дочери, сейчас уволены со своих должностей. Один даже находится под стражей по статье «Вымогательство», его поймали на похожей ситуации.

Почему я не стал вытаскивать Ксюшу? Я считаю, это должно быть для нее уроком. Она совершила ужасный поступок, и мне, как отцу, было тяжело принимать это решение. Но если бы я тогда покрыл ее, это было бы еще хуже", — сказал Малафеев в эфире Первого канала.

Мать Ксении — первая супруга голкипера Марина Малафеева. Она трагически погибла в автокатастрофе в 2011 году. Ксении тогда было всего семь лет. Позже Малафеев снова женился, супруга Екатерина тепло приняла падчерицу и пасынка Максима. Несмотря на это, в подростковом возрасте с девочкой начались серьезные проблемы.

В 2020 году дочь Малафеева обвинили в распространении наркотиков. Она попала в СИЗО, а затем на психиатрическое освидетельствование.