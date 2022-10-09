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9 октября, 13:17

Мележиков рассказал об адаптации спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта

Владимир Пушкарев
,
Антон Иванов
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как проходит адаптация спортивного директора команды Пола Эшуорта.

— Как проходит адаптация Эшуорта?

— Работает. У него спросите. Не общается? Значит пока не о чем говорить.

— Когда приходил Каттани, была пресс-конференция.

— Вы считаете, что это абсолютно правильная линия поведения? Я считаю, что нужно акцентироваться на работе и на результате, а потом, когда есть какие-то результаты положительные или отрицательные, их надо как-то комментировать.

— То есть «Спартак» переосмыслил политику открытости? Когда Каттани приходил, пресс-конференция была.

— Это было желание Каттани. Сейчас не будет пресс-конференции Эшуорта. Приведите мне примеры, где спортивные директора делают пресс-конференции, за исключением «Локомотива».

52-летний англичанин был назначен новым спортивным директором «Спартака» в конце сентября. Ранее он работал в «Астане», «Ростове», «Брайтоне» и в других клубах.

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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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Ахмат – Торпедо
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24.10 17:30
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 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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