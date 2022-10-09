В «Спартаке» рассказали о ходе восстановления Виктора Мозеса

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о восстановлении полузащитника Виктора Мозеса.

— Виктор Мозес как сейчас?

— Он у себя дома восстанавливается. На этой неделе позавчера по ВКС поговорили. Он достаточно позитивен.

— Когда станет известна дата проведения 5-6 туров Кубка?

— Предварительно 22 и 27 ноября.

Нигериец получил повреждение в игре 4-го тура РПЛ против «Урала». 17 августа футболист перенес операцию, срок восстановления от травмы — около полугода.