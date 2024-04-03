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Сегодня, 23:04

Мележиков — о работе в РПЛ после «Спартака»: «Свои личные предпочтения засуну глубоко-глубоко»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение исполнительным директором РПЛ.

3 апреля стало известно, что Мележиков стал исполнительным директором РПЛ.

— Будете отвечать за календарь?

— В том числе.

— «Спартак» может рассчитывать на благосклонность?

— Я свои личные предпочтения засуну теперь глубоко-глубоко. Теперь я должен быть равно приближен ко всем клубам РПЛ, — сказал Мележиков.

С 2021 по 2023 годы Мележиков работал генеральным директором «Спартака». До этого он занимал должность директора по безопасности.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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Мележиков прокомментировал свое назначение исполнительным директором РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Спартак

 6
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Виктор Александров

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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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