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Сегодня, 22:42

Мележиков прокомментировал свое назначение исполнительным директором РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал должность в РПЛ. Сегодня, 3 апреля, функционер стал новым исполнительным директором.

«Я буду отвечать за операционную деятельность. Мне хотелось бы продолжить работать в российском футболе. В РПЛ собрана сильная команда менеджеров.

Задача полностью обеспечить координацию по всем направлениям. Чтобы президент лиги сконцентрировался на более важных вопросах», — сказал Мележиков.

Мележиков с 2008 по 2011 год работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. С 2015 по 2018 год специалист занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

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Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

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Спартак

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