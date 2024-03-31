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Сегодня, 09:30

Мележиков объяснил слова Абаскаля про Бога, который помогает ему при выборе состава

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, заявившего, что Бог подсказывает ему при выборе основного состава на игру.

— Что вы думаете о словах Абаскаля про Бога, который, по словам испанца, помогает ему выбирать состав на игру?

— Не думаю, что вы правильно интерпретировали его слова! Я всегда был уверен, что состав на игру определяет главный тренер на основании общего решения тренерского штаба с учетом результатов тренировочного процесса и мнения медицинского штаба.

— Но это его прямая цитата.

— Он, вероятно, имел в виду, что состав не зависит от желаний СМИ или блогеров, которые делают определенные прогнозы. Но подсказывает решение о выборе основного состава главному тренеру, прежде всего, фактура, которую он должен получать по результатам физической, психо-эмоциональной и физиологической готовности игроков к предстоящим матчам. Может быть, говоря о Боге, он именно это имел в виду? Мне сложно этот ребус разгадать!

После ничьей с «Уралом» (0:0) «Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

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Спартак

 16 1 5
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 17 1 5
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