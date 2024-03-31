Мележиков объяснил слова Абаскаля про Бога, который помогает ему при выборе состава

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, заявившего, что Бог подсказывает ему при выборе основного состава на игру.

— Что вы думаете о словах Абаскаля про Бога, который, по словам испанца, помогает ему выбирать состав на игру?

— Не думаю, что вы правильно интерпретировали его слова! Я всегда был уверен, что состав на игру определяет главный тренер на основании общего решения тренерского штаба с учетом результатов тренировочного процесса и мнения медицинского штаба.

— Но это его прямая цитата.

— Он, вероятно, имел в виду, что состав не зависит от желаний СМИ или блогеров, которые делают определенные прогнозы. Но подсказывает решение о выборе основного состава главному тренеру, прежде всего, фактура, которую он должен получать по результатам физической, психо-эмоциональной и физиологической готовности игроков к предстоящим матчам. Может быть, говоря о Боге, он именно это имел в виду? Мне сложно этот ребус разгадать!

После ничьей с «Уралом» (0:0) «Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.