Мележиков — о безголевой серии «Спартака»: «Квинси не хватает, но причина не только в его отсутствии»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о трехматчевой безголевой серии красно-белых в РПЛ.

«Квинси не хватает, но причина, очевидно, не только в его отсутствии. При этом, нет недостатка в нападающих и достаточно активных атакующих полузащитниках», — сказал Мележиков «СЭ».

После ничьи с «Уралом» (0:0) «Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.