Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался об уходе спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.

— Что думаете об уходе Дмитрия Попова?

— Про Попова прочитал, но я с ним не разговаривал. Если завтра принесет заявление, то подпишу.

— Федун сказал, что это не мужское решение.

— Я тоже так считаю. В «Спартаке» место сильным. Слабым в «Спартаке» не место. Если Попов принял это решение после поражения — это его дело.

— Попов говорит, что продолжает Тедеско утверждать игроков.

— А кто это сказал? Это мнение Дмитрия Львовича, у меня такой информации нет. Я с ним с утра общался. Он был напряженным. Я готов ко всему: к уходу Антона, к уходу Попова и любого другого человека.

— Жирков сегодня был на матче. Что это значит?

— Жиркова пригласил Леонид Арнольдович Федун. Мы были рады его видеть.

— Но самого Федуна не было на матче... Может, была какая-то цель в приглашении Жиркова?

— Нет, у него был день рождения. Мы его пригласили на футбол.

— Не беспокоитесь, что вы можете быть следующим на уход?

— Нет, я не беспокоюсь. Моя задача — это эффективно делать свою работу, больше ничего.

4 августа в перерыве первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2) Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.