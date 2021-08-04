Мележиков — об уходе Попова: «Согласен с Федуном. Слабым в «Спартаке» не место»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался об уходе спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.
— Что думаете об уходе Дмитрия Попова?
— Про Попова прочитал, но я с ним не разговаривал. Если завтра принесет заявление, то подпишу.
— Федун сказал, что это не мужское решение.
— Я тоже так считаю. В «Спартаке» место сильным. Слабым в «Спартаке» не место. Если Попов принял это решение после поражения — это его дело.
— Попов говорит, что продолжает Тедеско утверждать игроков.
— А кто это сказал? Это мнение Дмитрия Львовича, у меня такой информации нет. Я с ним с утра общался. Он был напряженным. Я готов ко всему: к уходу Антона, к уходу Попова и любого другого человека.
— Жирков сегодня был на матче. Что это значит?
— Жиркова пригласил Леонид Арнольдович Федун. Мы были рады его видеть.
— Но самого Федуна не было на матче... Может, была какая-то цель в приглашении Жиркова?
— Нет, у него был день рождения. Мы его пригласили на футбол.
— Не беспокоитесь, что вы можете быть следующим на уход?
— Нет, я не беспокоюсь. Моя задача — это эффективно делать свою работу, больше ничего.
4 августа в перерыве первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2) Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю