Мелехин не считает, что российский футбол деградирует из-за доминирования «Зенита»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин ответил на вопрос, влияет ли гегемония «Зенита» в РПЛ на деградацию российского футбола.

«Я думаю, что нет. Почему футбол должен деградировать? Есть команды, которые из года в год становятся чемпионами, и для всех мотивация это изменить. Кто станет чемпионом после «Зенита», принесет большой праздник своим болельщикам. Сейчас все хотят сместить с первого места «Зенит», — цитирует Мелехина Metaratings.ru.

В минувшем сезоне «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Серебряные медали завоевал ЦСКА. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице.