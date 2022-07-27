Медведев заявил, что у «Зенита» нет задолженности перед Луневым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что у клуба нет задолженностей перед вратарем Андреем Луневым.

Сегодня, 27 июля, Лунев обратился к председателю правления ОАО «Газпром» Алексею Миллеру по вопросу о невыплате премиальных за победы в составе клуба из Санкт-Петербурга.

«Конечно, нет. У «Зенита» нет задолженностей перед Луневым», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Лунев выступал за «Зенит» с января 2017 года, в составе команды он трижды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны. В июле 2021 года голкипер покинул клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента и перешел в немецкий «Байер».