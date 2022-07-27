Лунев через СМИ обратился к Миллеру

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев обратился к председателю правления ОАО «Газпром» Алексею Миллеру по вопросу о невыплате премиальных за победы в составе клуба из Санкт-Петербурга.

«Уважаемый Алексей Борисович! Я знаю, какую поддержку на протяжении многих лет Вы оказываете «Зениту». Сложно переоценить роль, которую вы и возглавляемая вами компания играете в жизнедеятельности клуба.

Мне не хотелось делать этого публично, но, к сожалению, ситуация вынуждает меня обратиться к вам лично через СМИ. В сезоне 2020/2021 генеральный директор клуба Александр Медведев гарантировал всей команде выплату повышенных премиальных за победные матчи против «Спартака» (3:1) и «Локомотива» (6:1). Я выходил на поле в обеих играх и внес вклад в победы над принципиальными соперниками. На сегодняшний день всем игрокам клуба повышенные премиальные были выплачены. Я стал исключением. Закрывать долги передо мной «Зенит» отказался», — приводит «РБ Спорт» текст обращения Лунева.

По словам вратаря, представители «Зенита» утверждают, что таких премиальных не было, однако футболист настаивает, что это не так.

«Мне понятны мотивы такого поведения ряда представителей клуба. Не секрет, что у меня с клубом возник финансовый спор по ряду позиций. С уверенностью могу сказать, что этот спор и стал причиной для невыплаты мне премиальных. Помимо этого, клуб при расчете, который, стоит отметить, был произведен со мной в последнюю очередь только в апреле 2022 года, еще и удержал значительную часть заработанных мной премиальных за победу в чемпионате 2020/2021.

Решение по спорным моментам, если клуб не согласен с моей позицией, должно быть вынесено Палатой по разрешению споров РФС при максимально объективном неангажированном рассмотрении. Но почему клуб отказывается от выплаты положенных мне, равно как и всем игрокам, премиальных? При этом, до недавнего времени я не обращался в юрисдикционные органы РФС и суды, более года рассчитывая на мирное урегулирование конфликта с клубом из уважения к нему и тому, что он для меня значит. Считаю, что какие-либо споры не могут являться причиной для неисполнения клубом взятых на себя обязательств по выплате премиальных», — отметил Лунев.

Игрок сообщил, что принял решение обратиться в Палату по разрешению споров РФС, а также попросил Миллера обратить внимание на ситуацию и взять ее под контроль с целью урегулирования.

«Во время последнего разговора в марте этого года представители клуба поставили мне условие: хочешь получить премиальные — откажись от остальных финансовых претензий к клубу и подпиши соглашение. Считаю такой подход клуба недопустимым и граничащим с шантажом. Это неуважение ко мне, верой и правдой служившему интересам клуба 4,5 года.

Именно подобная позиция клуба вынудила меня защищать свои интересы и обратиться в Палату по разрешению споров РФС. Считаю, что не заслужил подобного отношения со стороны отдельных представителей клуба и манипулирования заработанными честным трудом деньгами.

Несмотря ни на что, как бы не сложилась эта ситуация, я всегда буду относиться к «Зениту» и его болельщикам с огромным трепетом. «Зенит» для меня гораздо больше, чем отдельные его представители. Прошу вас обратить внимание на мое обращение и взять ситуацию под свой контроль с целью ее урегулирования», — добавил Лунев.

Лунев выступал за «Зенит» с января 2017 года, в составе команды он трижды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны. В июле 2021 года голкипер покинул клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента и перешел в немецкий «Байер».