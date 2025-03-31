Медведев заявил, что Глушенков и Нино избежали серьезных травм в матче с «Рубином»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал состояние игроков петербургского клуба Максима Глушенкова и Нино после матча 22-го тура РПЛ с «Рубином».

«Они избежали катастрофических повреждений», — цитирует Медведева ТАСС.

25-летний Глушенков в первом тайме в единоборстве с защитником Алексеем Грицаенко получил повреждение руки и был заменен в перерыве. 27-летний Нино рассек бровь в верховой борьбе с капитаном казанской команды Игором Вуячичем и был заменен на 14-й минуте встречи.