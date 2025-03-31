Медведев заявил, что Глушенков и Нино избежали серьезных травм в матче с «Рубином»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал состояние игроков петербургского клуба Максима Глушенкова и Нино после матча 22-го тура РПЛ с «Рубином».
«Они избежали катастрофических повреждений», — цитирует Медведева ТАСС.
25-летний Глушенков в первом тайме в единоборстве с защитником Алексеем Грицаенко получил повреждение руки и был заменен в перерыве. 27-летний Нино рассек бровь в верховой борьбе с капитаном казанской команды Игором Вуячичем и был заменен на 14-й минуте встречи.
Источник: ТАСС
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|1
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|3
|
5
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|1
|0
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|
6
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|
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|0
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|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
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|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
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Александр Соболев
Зенит
|2
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Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
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Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
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|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
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