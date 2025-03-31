«Акрон» — «Ростов»: Комличенко рассекли голову шипами

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко получил рассечение в матче против «Акрона» в 22-м туре РПЛ.

На 3-й минуте защитник «Акрона» Йонуц Неделчару после единоборства перепрыгивал Комличенко и случайно рассек ему лицо шипами бутсы. Форвард ростовчан вернулся на поле несколько минут спустя в специальной шапочке.