Макаров вернулся в общую группу «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил о возвращении полузащитника московского клуба Дениса Макарова в общую группу.

«Макаров возвращается в общую группу с хорошим настроением», — сказал Гафин.

Как стало известно «СЭ», сегодня на базе в Новогорске состоялась встреча главного тренера «Динамо» Марцела Лички и футболиста клуба Дениса Макарова, по итогам которой было принято решение о том, что 25-летний полузащитник будет готовиться к матчу 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» наравне с партнерами.