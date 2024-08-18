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Марцел Личка: «У Паршивлюка есть потенциал работать главным тренером»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о работе Сергея Паршивлюка, который недавно вошел в тренерский штаб бело-голубых.

«Паршивлюк — активный тренер, который старается проявлять инициативу. У моих ассистентов есть достаточно времени, чтобы тренировать. Я им говорю, что хочу видеть на тренировке, а они выстраивают занятие.

У Сергея есть потенциал работать главным тренером. Парш — интеллигентный человек со знанием языков. Он может обращаться в раздевалке на английском, испанском и русском. Это большой плюс для тренера, а самое главное — это основное требование в Европе. Если ты хочешь там работать, то должен знать минимум 2–3 языка», — приводит слова Лички Sport24.

Паршивлюк завершил игровую карьеру по окончании прошлого сезона. Защитник выступал за «Динамо» с июля 2019 года и провел в этой команде 110 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач.

Источник: Sport24
Сергей Паршивлюк
Футбол
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
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Спартак – Факел
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18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
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19.08 17:30
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