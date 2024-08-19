Медведев ответил на вопрос о сроках восстановления Глушенкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о сроках восстановления полузащитника Максима Глушенкова.

«Врачебная тайна», — приводит слова Медведева ТАСС.

25-летний россиянин в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1) получил перелом лучевой кости правой руки.

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.