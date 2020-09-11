«Нам что Ф, что Х». Медведев опроверг информацию об интересе «Зенита» к Фекиру

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Зенит» близок к подписанию полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира.

— Вы хотите спросить про игрока на букву Х? Интересуемся ли мы Фекиром? Нам, что Х, что Ф. Не соответствует действительности. (Сергей Федоров)

В прошлом сезоне 27-летний футболист провел в чемпионате Испании 32 матча, в которых забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач.