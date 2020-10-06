Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» трансферную кампанию клуба последних недель.

— Ригони арендован «Эльче». Почему сорвались переговоры с «Сочи»?

— Да, он действительно переезжает в Испанию, но не на условиях аренды, а на условиях полноценного перехода. Про «Сочи» надо спрашивать у него. Насколько я знаю, ему были предложены хорошие условия. И его одноклубники зенитовские хорошо играют — и Нобоа, и Маммана. Причина, наверное, в том, что «Эльче» вернулся в ла лигу — аргентинский владелец, хочет видеть своих соотечественников.

— На какой стадии переговоры с Венделом? Когда его объявят?

— На продвинутой. Сегодня последний день, когда можно заявлять игроков в Лигу чемпионов. Если мы берет игроков, то ждем их выступления в Лиги чемпионов.

— Далер Кузяев остался в «Зените»?

— Все новости ждите сегодня.

— Какие трансферы еще можно ожидать?

— Дождитесь окончания дня, все узнаете.

— «Сочи» идет в лидирующей пятерке, за них играет много бывших футболистов «Зенита». Нет ощущения, что усилили конкурента?

— Конкуренция — всегда хорошо для футбола. Посмотрите, какие голы Заболотный забил — особенно через себя. Рады, что игроки, которые были у нас, раскрываются в «Сочи». А сильные соперники — прогресс нашей команды тоже. Только в конкуренции растет мастерство. (Константин Колмаков)