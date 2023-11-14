Медведев о сроках восстановления Кассьерры: «Врачебная тайна»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, когда форвард питерцев Матео Кассьерра вернется на поле.

«Кассьерра не полетит в сборную Колумбии из-за повреждения. Сроки восстановления — врачебная тайна», — цитирует Медведева Sport24.

26-летний колумбиец получил повреждение в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Его заменили на 86-й минуте.

В текущем сезоне Кассьерра провел 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач.