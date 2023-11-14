Гранат назвал команды первого круга РПЛ, которые удивили с плохой точки зрения

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Владимир Гранат подвел итоги первой части сезона РПЛ.

«В этом сезоне меня с плохой точки зрения удивил «Сочи», ждал большего от этой команды. Также у «Оренбурга» сыгранный состав, все футболисты остались, но результат команда не дает. А с хорошей точки зрения удивил «Краснодар». Они стали играть более нацеленно и с серьезным запасом», — цитирует Граната Metaratings.ru.

После первого круга «Краснодар» с 32 очками лидирует в РПЛ. «Зенит» отстает от быков на 2 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице.