Медведев о поздравлении от «Зенита» с днем рождения: «Был тоннель. Досталось ли от Алипа по спине? Он промахнулся»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, как команда поздравила его с днем рождения.

— Как команда поздравила с днем рождения, если не секрет?

— Был тренировочный день, поэтому тоннель, — сказал Медведев на тренировке «Зенита» на Дворцовой площади. — Как принято.

— От Алипа не сильно досталось? Не бил по спине?

— Промахнулся Алип!

«Зенит» после 5 туров РПЛ набрал 6 очков и занимает 9-е место в таблице.