Пиняев о Тикнизяне: «Он был одним из самых близких, с кем я делил футбольное поле»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал «СЭ» об общении с бывшим защитником железнодорожников Наиром Тикнизяном, который в июне перешел в «Црвену Звезду».

«Продолжаю общаться с Наиром. Сейчас он получает удовольствие, играл в квалификации Лиги чемпионов, играет при большом количестве болельщиков. Желаю ему успехов и удачи! Он был одним из самых близких людей, с кем я делил футбольное поле», — сказал Пиняев «СЭ».

Тикнизян выступал за «Локомотив» с 2021 года. Всего он провел 122 матча за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 16 голами и 17 результативными передачами.

26-летний футболист подписал контракт с «Црвеной Звездой» до конца июня 2028 года.