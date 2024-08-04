Медина — об отсутствии Соболева и Джикии: «Это изменения»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина признался, что в отсутствие нападающего Александра Соболева и защитника Георгия Джикии влияет на атмосферу в команде.

«Это изменения. Футболисты должны быть всегда готовы к такому. Мы профессионалы. Сейчас у нас есть хорошая группа молодых и перспективных футболистов. Самое важное — иметь здоровый коллектив. То, что произошло, уже в прошлом. О прошлом уже не думаем. Думаем только о том, что мы можем сделать для будущего», — приводит слова Медины Metaratings.

Ранее Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака» из-за озвученного желания перейти в «Зенит». Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Джикия покинул «Спартак» в связи с истечением контракта. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил пять мячей и сделал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.