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Сегодня, 11:48

Ташуев: «Ахмат» хочет бороться за более высокие цели, не удержаться на шестом месте»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги зимних сборов команды.

«План сборов выполнен в принципе достаточно объемно, процентов на 85-90. Это нормальные цифры. Когда пишем план на сборы, мы всегда указываем: возможны коррективы. Это травмы, другие обстоятельства. По опыту знаю, после сборов у меня команды находятся в хорошем, работоспособном состоянии. Нам главное, чтобы мы опережали соперников в игровых эпизодах максимальной мощностью, и в плане борьбы в том числе. Важно, что ту работу, которую мы выполнили, хотя не всем она была ранее знакома, все выполнили добросовестно», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

Также он высказался о турнирных перспективах грозненского клуба.

«Весенний этап более сложный. Клубы усиливаются, консолидируются, решают локальные задачи. Мы хотим бороться за более высокие цели, не удержаться на шестом месте, а подняться вверх. Это нормальный барьер, который нужно преодолевать. Настрой у всех боевой, ребята настроены, будем биться, а там поле рассудит», — сказал Ташуев.

После 17 туров «Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/2646
РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
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Владимир Писарский

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Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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