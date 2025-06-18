Мажич улетел в США, но обещал вернуться

По данным «СЭ», руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич улетел в США на клубный чемпионат мира, где он выступает в роли инструктора ФИФА.

Турнир продлится до 13 июля, но серб, скорее всего, не останется до финального матча и вернется в Россию. Предположительно 5 июля должен начаться сбор судей первой лиги, а 12-го числа — арбитров РПЛ.

Напомним, что Мажич возглавил департамент 27 июня 2023 года, заключив двухлетний контракт, условия которого предполагали возможность продления еще на один сезон. Пока официальной информации о подписании нового соглашения с сербом не поступало.