Медведев: «Батракова не было в приоритетном списке «Зенита»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал планы клуба на летнее трансферное окно.

— Сколько новичков придет в «Зенит» этим летом?

— Главное не количество, а качество.

— Была информация, что «Зенит» внимательно следит за Алексеем Батраковым и хотел сделать ему предложение.

— Мы следим за всеми, но в приоритетном списке его у нас не было, — сказал Медведев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

По итогам сезона-2024/25 петербуржцы заняли второе место в турнирной таблице РПЛ с 66 очками.