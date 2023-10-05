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Судейство

Сегодня, 12:43

Мажич считает, что решения Галимова и Амелина в матче «Ростова» против «Урала» были верными

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Глава судейского департамента РФС Милорад Мажич оценил работу главного арбитра Романа Галимова и арбитра ВАР Алексея Амелина в матче 10-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом» (2:2), сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, Мажич признал верными решения Галимова и Амелина в ключевых эпизодах. В частности, глава департамента считает, что судья верно назначил пенальти в ворота «Урала», и отметил правильное включение ВАР-центра в рассмотрение эпизода.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС планирует выпустить заявление по поводу спорных эпизодов в матче «Ростов» — «Урал», но сделает это позже.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Урал» и «Ростов» обратились в ЭСК РФС по пяти эпизодам по итогам матча.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
Милорад Мажич
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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П
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