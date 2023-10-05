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Сегодня, 12:55

В CAS заявили, что не получали от «Ростова» обращений по ситуации с Норманном

Микеле Антонов
,
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили «СЭ», что не получали обращений от «Ростова» по делу о контракте норвежского футболиста Матиаса Норманна.

«На данный момент в Спортивный арбитражный суд (CAS) по этому вопросу не обращались», — сообщили «СЭ» в пресс-службе суда.

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. 3 октября президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб обратился в CAS.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за «Динамо» 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За «Ростов» норвежец выступал с 2019 по 2023 год.

Матиас Норманн
ФК Ростов
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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П
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Маркус Вендел

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