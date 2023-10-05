Титов: «Из РПЛ надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о том, нужно ли уезжать молодым российских футболистам в Европу.

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев. Получается, условно, Тюкавин при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России. Ему все скажут: «Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно». Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать», — приводит слова Титова Sport24.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ, после того как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

Перед началом сезона-2023/24 сборная России в рейтинге ФИФА стала 38-й, а в таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 25-е место.