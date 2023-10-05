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Сегодня, 12:32

Титов: «Из РПЛ надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее»

Титов призвал российских футболистов убегать из РПЛ в Европу
Ана Горшкова
Корреспондент
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Егор Титов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о том, нужно ли уезжать молодым российских футболистам в Европу.

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев. Получается, условно, Тюкавин при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России. Ему все скажут: «Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно». Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать», — приводит слова Титова Sport24.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ, после того как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

Перед началом сезона-2023/24 сборная России в рейтинге ФИФА стала 38-й, а в таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 25-е место.

Источник: Sport24
Егор Титов
Футбол
РПЛ
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

Федор Чалов

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 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Александр Солдатенков

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