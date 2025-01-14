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Судейство

Сегодня, 11:46

Мажич нарушает судейскую конвенцию УЕФА

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Милорад Мажич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», этой зимой департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) не планирует проводить сбор инспекторов РПЛ, работающих на матчах чемпионата и Кубка России. Вместо этого в течение одного или двух дней пройдет непродолжительный онлайн-семинар, по завершении которого инспекторы сдадут тест по правилам игры.

По всей видимости, руководитель ДСИ Милорад Мажич, как и в 2024-м, не собирается соблюдать судейскую конвенцию УЕФА. Она обязывает каждый год организовывать как минимум два совместных занятия для инспекторов и судей высшей лиги. В конвенции прямым текстом говорится, что инспекторы «должны посещать» не менее двух семинаров арбитров, однако у нас этого не происходит. Те, кто оценивает работу рефери, существуют сами по себе.

Кроме того, не первый год не выполняется еще одно требование основополагающего документа УЕФА, определяющего принципы организации судейства. В конвенции говорится, что невозможно работать в судейском департаменте национальной ассоциации и одновременно быть членом судейского комитета (СК). Но именно так и происходит в российском футболе, где в состав СК входят глава ДСИ Мажич и его заместитель Далибор Джурджевич.

РПЛ
РФС
Милорад Мажич
УЕФА
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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