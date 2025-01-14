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Сегодня, 11:25

«Зенит» назвал состав на тренировочные сборы в Катаре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» опубликовал состав на первые тренировочные сборы в Катаре перед возобновлением сезона-2024/25.

В состав сине-бело-голубых вошли 30 футболистов. 14 января команда вылетела в Доху.

Вратари: Михаил Кержаков, Евгений Латышонок, Денис Адамов, Давид Бязров

Защитники: Вячеслав Караваев, Сергей Волков, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, Нино, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Юрий Горшков, Сергей Чернов, Александр Тарасов

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дмитрий Васильев, Александр Ерохин, Ильзат Ахметов, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Ду Кейрос

Нападающие: Александр Соболев, Матео Кассьерра, Лусиано, Артур, Константин Воинков

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах. Сине-бело-голубые по дополнительным показателям уступают «Краснодару», который лидирует в чемпионате России.

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Алексей Батраков

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 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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