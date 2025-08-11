Футбол
11 августа, 12:58

Майга извинился перед болельщиками «Пари НН» за удаление в матче с «Ростовом»

Сергей Ярошенко

Полузащитник и капитан «Пари НН» Мамаду Майга обратился к болельщикам после поражения в матче 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

«Мне бы хотелось извиниться перед командой, тренерским штабом, нашими болельщиками за произошедшее во вчерашнем матче. Очень обидно, что получил красную карточку в самом начале игры, и команда осталась в меньшинстве. Хочу сказать, что это бы не намеренный фол. Не ожидал, что будет красная карточка. Мы вместе бежали с игроком «Ростова» Константином Кучаевым за мячом, потом он отставил ногу, и по инерции получился наступ с моей стороны. Это получилось не специально, для меня это желтая карточка. Это футбол, как капитан команды беру ответственность на себя, в поражении есть моя вина. Самое неприятное: мы чувствовали, что можем победить. Я был максимально заряжен на игру, как и команда. Мы хотели выиграть, чтобы набрать первые очки в сезоне. Но случилось это удаление, из-за чего все пошло не так, как мы планировали. Еще раз хочу принести извинения за случившееся, но теперь ментально переключаемся на следующие матчи», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.

30-летний малиец получил красную карточку на 11-й минуте встречи. Ранее сообщалось, что игрок приглашен на заседание КДК РФС.

Источник: ФК «Пари НН»
Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Мамаду Майга
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
