11 августа, 12:58

«Сельта» не ведет переговоров со «Спартаком» по переходу Родригеса

Микеле Антонов
Корреспондент

В пресс-службе «Сельты» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Хави Родригеса в «Спартак».

«Мы не ведем переговоров со «Спартаком», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Legalbet сообщил, что красно-белые считают защитника идеальным вариантом для усиления обороны. Москвичей привлекло успешное выступление испанца в ла лиге в сезоне-2024/25.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро. Соглашение защитника с клубом рассчитано до 30 июня 2028.

ФК Сельта
ФК Спартак (Москва)
  zg

    Я не понимаю,мы принципиально не рассматриваем игроков дешевле 15 лямов?Типа если сумма меньше,себе особо не"намоешь"!?Тьфу!

    11.08.2025

    • Майга извинился перед болельщиками «Пари НН» за удаление в матче с «Ростовом»

    Источник: «Фиорентина» хочет подписать Даку
