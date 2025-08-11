«Сельта» не ведет переговоров со «Спартаком» по переходу Родригеса

В пресс-службе «Сельты» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Хави Родригеса в «Спартак».

«Мы не ведем переговоров со «Спартаком», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Legalbet сообщил, что красно-белые считают защитника идеальным вариантом для усиления обороны. Москвичей привлекло успешное выступление испанца в ла лиге в сезоне-2024/25.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро. Соглашение защитника с клубом рассчитано до 30 июня 2028.