11 августа, 12:56

В КХЛ назвали плюсы введения потолка зарплат в РПЛ: «Команды уравниваются, нет олигархов»

Микеле Антонов
Корреспондент

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» высказался о возможном введении потолка зарплат в РПЛ.

«В спортивном плане у нас растет интерес к чемпионату. Команды уравниваются, нет олигархов. От этого, конечно, выигрывают команды. Когда все клубы равные, не знаешь, кто кого обыграет. Иностранцам, может быть, это будет вредить, но никак не нашим молодым ребятам, которые будут развиваться и стараться попадать в состав. У нас много футбольных академий, которые должны воспитывать тех игроков, которые будут выступать на высоком уровне в РПЛ. Знаю, что много футбольных академий и полей открыли, все развивается. Чем больше наших будет играть, тем более российских звезд у нас появится, как это происходит в хоккее», — сказал Каменский «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.

КХЛ
РПЛ
Валерий Каменский
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Это из разряда,если долго повторять чушь,начинаешь сам в неё верить...

    11.08.2025

  • rafael2005

    Минус один жирный, когда вернут еврокубки то все дружно будем сосать

    11.08.2025

  • DemolisherAjax

    «Команды уравниваются, нет олигархов». Зенит тихо ржет в сторонке xD

    11.08.2025

  • ANTI BOMG

    Тогда ждем бомжей там, где они пребывали в СССРе - постоянной борьбе за победу в пердиве!

    11.08.2025

  • Комсомолец 70-х

    А Зенит тоже уравняют? Или это другое?

    11.08.2025

  • Олег

    Команды уравниваются, нет олигархов // Серьезно - нет олигархов? Поэтому всегда были СКА, ЦСКА и все остальные.

    11.08.2025

  • фанат

    А как бы это выражение (формулу) распространить на всю страну? Валерий наш президент страны!

    11.08.2025

    • Айдамиров: «Если судьи будут узнавать о назначении за два часа до начала матча, то как они окажутся в Грозном, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде»

    Майга извинился перед болельщиками «Пари НН» за удаление в матче с «Ростовом»
