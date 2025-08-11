В КХЛ назвали плюсы введения потолка зарплат в РПЛ: «Команды уравниваются, нет олигархов»

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» высказался о возможном введении потолка зарплат в РПЛ.

«В спортивном плане у нас растет интерес к чемпионату. Команды уравниваются, нет олигархов. От этого, конечно, выигрывают команды. Когда все клубы равные, не знаешь, кто кого обыграет. Иностранцам, может быть, это будет вредить, но никак не нашим молодым ребятам, которые будут развиваться и стараться попадать в состав. У нас много футбольных академий, которые должны воспитывать тех игроков, которые будут выступать на высоком уровне в РПЛ. Знаю, что много футбольных академий и полей открыли, все развивается. Чем больше наших будет играть, тем более российских звезд у нас появится, как это происходит в хоккее», — сказал Каменский «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.