Кисляк — о конфликте Мойзеса и Челестини: «Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в интервью «СЭ» поделился мнением о конфликте защитника армейцев Мойзеса с главным тренером команды Фабио Челестини.

— Давай закончим про слухи: правильно ли понимаем, что информация о разногласиях игроков с главным тренером — фейк?

— Сто процентов.

— Но ситуация с Мойзесом — это же правда. Как ты ее оцениваешь?

— Она уже была оценена.

— Команда уже общалась с Фабио Челестини, чтобы Мойзес вернулся? Может быть, он принес извинения?

— Честно говоря, не знаю про это ничего. Ни с ним, ни с Фабио я не общался.

— Но у тебя же есть своя позиция? Она в том, что даже лидер команды не может ставить себя выше остальных?

— Я поддерживаю клуб, который принял решение [по Мойзесу]. Оно всегда правильное. Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». С ним не спорят. Поэтому решение клуба — это решение клуба. Кто я такой, чтобы его комментировать?

В сезоне-2025/26 Мойзес провел 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.