Матрешки, суровый Евсеев и настольный теннис. Как начался кипрский сбор «Уфы»?
18:12
«Уфа» на своем официальном Youtube-канале опубликовала видеоролик, посвященный старту сбора команды в кипрской Айя-Напе.
В числе прочего в нем запечатлены моменты, как уфимцы рассматривают матрешки в дью-фри, главный тренер Вадим Евсеев дает установку перед кроссом, а в конце занятия все играют в настольный теннис.
Начали работу на Кипре! pic.twitter.com/YlIymME6Y2— ФК УФА (@UfaFc) January 13, 2020
Дневник сборов. Кипр 2020— ФК УФА (@UfaFc) January 13, 2020
Прилетели на первые сборы в Айя-Напу, спасли жизнь человеку и начали трудовые будни! ??https://t.co/W7zLdx3gKf
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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