Матрешки, суровый Евсеев и настольный теннис. Как начался кипрский сбор «Уфы»?

«Уфа» на своем официальном Youtube-канале опубликовала видеоролик, посвященный старту сбора команды в кипрской Айя-Напе.

В числе прочего в нем запечатлены моменты, как уфимцы рассматривают матрешки в дью-фри, главный тренер Вадим Евсеев дает установку перед кроссом, а в конце занятия все играют в настольный теннис.

Начали работу на Кипре! pic.twitter.com/YlIymME6Y2 — ФК УФА (@UfaFc) January 13, 2020