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Матрешки, суровый Евсеев и настольный теннис. Как начался кипрский сбор «Уфы»?

18:12
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«Уфа» на своем официальном Youtube-канале опубликовала видеоролик, посвященный старту сбора команды в кипрской Айя-Напе.

В числе прочего в нем запечатлены моменты, как уфимцы рассматривают матрешки в дью-фри, главный тренер Вадим Евсеев дает установку перед кроссом, а в конце занятия все играют в настольный теннис.

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