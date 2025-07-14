Матеус Алвес верит в чемпионство ЦСКА: «Для этого мы здесь»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес ответил на вопрос «СЭ» о том, возможно ли чемпионство армейцев.

— Да, для этого мы здесь. Мы здесь, чтобы играть в свой лучший футбол. Если это произойдет, то все возможно. Так что мы действительно верим в эту команду, — сказал Алвес «СЭ».

10 июля армейцы объявили о подписании контракта с 20-летним игроком до 2030 года. Ранее полузащитник играл за «Сан-Паулу».

Алвес является воспитанником «Сан-Паулу». За основную команду он дебютировал в январе этого года. В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за бразильский клуб во всех турнирах забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.